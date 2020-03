दैनिक भास्कर Mar 15, 2020, 10:40 AM IST

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर की अपनी पार्टी के 24 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर मोदी ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात में राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा की। मोदी ने राज्य के विकास में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही नेताओं को युवाओं की आवाज बनने के लिए कहा। युवा सशक्तिकरण पर मोदी ने कहा, ‘‘युवाओं को जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कौशल विकास के महत्व और युवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया।’’

प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, ‘‘प्रतिनिधिमंडल और मोदी के बीच जम्मू-कश्मीर की तस्वीर बदलने के लिए जनभागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान मोदी ने नेताओं से आम लोगों की आवाज उठाने वाले प्रशासन की आवश्यकता पर जोर दिया। मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल ने मोदी को जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए उनके समर्थन और प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में सरकार के प्रयासों, सुरक्षा एजेंसियों और जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रयासों की भी सराहना की।

8 मार्च को बुखारी ने अपनी पार्टी बनाई थी

मोदी से मुलाकात के बाद बुखारी ने कहा, ‘‘मोदी ने भरोसा दिलाया है कि राज्य में डेमोग्रेफिट चैंज (जनसांख्यिकी संबंधी बदलाव) नहीं होंगे। वह जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर के लोग देश के बाकि राज्यों की तरह ही समान अधिकार चाहते हैं। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पार्टी प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने किया। वे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के पूर्व नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री रहे हैं। उन्होंने आठ मार्च को ही अपनी पार्टी का गठन किया था।

