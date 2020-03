Dainik Bhaskar Mar 07, 2020, 11:45 AM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जनऔषधि दिवस के मौके पर कहा कि यह दिन किसी योजना को सेलिब्रेट करने का ही नहीं बल्कि लाखों भारतीयों, परिवारों से जुड़ने का भी दिन है, जिन्हें इस योजना के बूते राहत मिली है। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनऔषधि केंद्रों के लाभार्थियों से संवाद किया।

कोरोनावायरस को लेकर मोदी ने कहा- पूरी दुनिया नमस्ते की आदत डाल रही है, अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है तो हाथ मिलाने के बजाए इस आदत तो फिर से डालने का ये उचित समय है। मैं आपसे अपील करता हूं कि किसी अफवाह पर यकीन न करें। यदि कोई भी शंका है तो डॉक्टर से परामर्श लें।

700 जिलों में जनऔषधि केंद्रों की शुरुआत हो चुकी

भारत के 728 जिलों में से 700 जिलों में जनऔषधि केंद्रों की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल 6200 जन- औषधि केंद्रों के माध्यम से कई बीमारियों की दवाएं और चिकित्सा उपकरण मुहैया करवाए जाते हैं। 1 से 7 मार्च के बीच जनऔषधि सप्ताह आयोजित किया जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले ट्वीट किया: मैं ऐसे तमाम लोगों से बातचीत के लिए उत्साहित हूं जिन्हें किफायदी दामों में दवाइयां मिलीं। ऐसे स्टोर मालिक जो आत्मनिर्भर बन गए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना विशेष है।

An interaction I eagerly look forward to!



Citizens who got access to affordable medicines.



Store owners who became self-reliant.



This is why the Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana is special.



Do join live at 11 this morning... #JanJanTakJanAushadhi https://t.co/xYCAyRajoO