दैनिक भास्कर May 01, 2020, 11:55 PM IST

नई दिल्ली. कोरोनाकाल में भी विकास कार्यों को जारी रखने के इरादे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 4 अहम मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की। रक्षा, शिक्षा, ऊर्जा और नागरिक उड्‌डयन मंत्रालय के अफसरों और मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें की। मोदी ने रक्षा मंत्रालय की बैठक लेते हुए कहा कि देश में ही अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों को तैयार करने पर काम करना चाहिए। वहीं लॉकडाउन के इस समय छात्रों की शिक्षा व्यवस्था न रूके इसके लिए ऑनलनाइन शिक्षा को बढ़ावा देने का आदेश दिया। इसमें टीवी और रेडियो को भी भागीदार बनाने के लिए कहा।

Chaired a meeting in which we had in-depth discussions relating to the education sector. We are working towards educational reforms that would make India a global knowledge superpower. https://t.co/B7dbMXBan3