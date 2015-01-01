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आयुर्वेद दिवस:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और राजस्थान में आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन की शुरुआत करेंगे

जामनगर/जयपुरएक घंटा पहले
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सरकार का कहना है कि इस साल आयुर्वेद दिवस पर कोरोना को कंट्रोल करने में आयुर्वेद की अहम भूमिका पर फोकस किया जाएगा।- फाइल फोटो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुर्वेद डे के मौके पर आज 10.30 बजे गुजरात और राजस्थान में आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन की शुरुआत करेंगे। वे गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद (ITRA) और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (NIA) का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे।

इन दोनों इंस्टीट्यूट के जरिए देश को उम्मीद है कि 21वीं सदी में आयुर्वेद को बढ़ावा देने में हम ग्लोबल लीडरशिप की भूमिका निभाएंगे। 2016 से हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस साल आयुर्वेद दिवस पर कोरोना को कंट्रोल करने में आयुर्वेद की अहम भूमिका पर फोकस किया जाएगा।

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