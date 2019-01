नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी में महासचिव नियुक्त किया है। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया है। 47 वर्षीय प्रियंका इससे पहले लोकसभा चुनावों में भाई राहुल के लिए अमेठी सीट पर और मां सोनिया गांधी के लिए रायबरेली सीट पर प्रचार करती रहीं हैं। लेकिन पार्टी में उन्हें पहली बार कोई पद दिया गया है। पिछले कई वर्षों से प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की कांग्रेस के नेता मांग करते रहे हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे अहम सीट बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका भी बड़ा प्रभाव माना जाता है।

सिंधिया बने महासचिव

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कांग्रेस महासचिव बनाया गया है। उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, अब तक पार्टी के मुख्य महासचिव रहे अशोक गहलोत की जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल को दी गई है। वेणुगोपाल कर्नाटक के प्रभारी भी होंगे।

