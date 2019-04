Dainik Bhaskar Apr 06, 2019, 02:26 PM IST

प्रियंका ने ट्वीट किया- मेरी मां ने कहा था थाली बनान मत भूलना, लेकिन मुझे समय नहीं मिला

यूजर ने लिखा- आपके दादा फिरोज पारसी और परदादा नेहरू कश्मीरी थे, फिर भी आपको अंतर नहीं पता

नई दिल्ली. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को कश्मीरियों को नवरेह की जगह गलती से नवरोज की शुभकामनाएं दे दीं। इसके बाद लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि आज नवरोज नहीं नवरेह है। प्रियंका के इस ट्वीट पर पाकिस्तानी मूल के लेखक तारीक फतेह ने कहा कि ट्वीट किया, डियर प्रियंका नवरोज पिछले महीने था। आज नवरेह का त्योहार है।

प्रियंका ने कश्मीरियों को नवरोज की शुभकामनाएं दी

प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा, "मेरे सभी कश्मीरी भाईयों और बहनों को नवरोज की शुभकामनाएं। मेरी मां ने कहा था कि "थाली बनान मत भूलना', इसके बावजूद मुझे थाली बनाने का समय नहीं मिला, लेकिन रोड शो के बाद जब मैं घर पहुंची, तो मुझे डाइनिंग टेबल पर सजी हुई थाली मिली। मां कितनी प्यारी होती है?''

Nauroz Mubarak to all my Kashmiri sisters and brothers!! Despite my mother’s “don’t forget to make the thali” messages, I had no time to make my thaali yesterday but came home after road show and found it placed on the dining table. How sweet are mom’s? pic.twitter.com/Lix2hCVS8f — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 6, 2019

इस ट्वीट के बाद कुछ यूजर्स ने उन्हें बधाई भी दी। लेकिन, कई लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि आज नवरेह है न कि नवरोज। देश के अलग-अलग हिस्सों में इसे अलग-अलग नाम के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में नवरात्री, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और दक्षिण भारत में इसे उगाडी के रूप में मनाया जाता है।

एक ट्विटर यूजर ने कहा कि आपके दिवंगत दादा फिरोज गांधी पारसी थे और दिवंगत परदादा जवाहर लाल नेहरू कश्मीरी पंडित, फिर भी आपको नवरोज और नवरेह में अंतर नहीं पता। दूसरे यूजर ने कहा कि आज नवरेह है। नवरोज पारसियों का नववर्ष है, जो पिछले महीने मनाया गया था।

आशीष नाम के यूजर ने कहा कि नवरोज इरानियों का त्योहार है, जो पिछले महीने ही चला गया। हम कश्मीरी पंडित इसे नवरेह के नाम से मनाते हैं।

