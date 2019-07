ट्विटर पर हैशटैग साड़ी ट्रेंड चल रहा, महिलाएं साड़ी पहने हुए अपनी फोटो शेयर कर रहीं

साड़ी ट्रेंड को इजराइल और ऑस्ट्रेलिया की भारत में डिप्लोमेट ने भी जॉइन किया

Dainik Bhaskar Jul 17, 2019, 10:02 AM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर चल रहे साड़ी ट्रेंड को जॉइन किया। इसके तहत उन्होंने अपनी शादी की 22 साल पुरानी एक फोटो शेयर की। इन दिनों ट्विटर पर हैशटैग साड़ी ट्रेंड चल रहा है। इसमें देश-विदेश की महिलाएं साड़ी पहने हुए अपनी फोटो शेयर कर रही हैं।

प्रियंका ने कैप्शन में लिखा, मेरी शादी (22 साल पहले) के दिन सुबह पूजा।

Morning puja on the day of my wedding (22 years ago!) #SareeTwitter pic.twitter.com/EdwzGAP3Wt — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 17, 2019

इस साड़ी ट्रेंड को इजराइल की भारत में डिप्लोमेट माया कदोश और ऑस्ट्रेलिया की भारत में डिप्लोमेट हरिंदर सिद्धू ने भी जॉइन किया। इनके अलावा शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी और भाजपा नेता नुपुर शर्मा भी फोटो शेयर कर ट्रेंड में शामिल हुईं।

Because #SareeTwitter & I cannot miss tweeting with this hashtag :) pic.twitter.com/VTC2ISlvoy — Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) July 15, 2019

Here comes a trend I can completely relate to! #SareeTwitter pic.twitter.com/CrP95J5edv — Nupur Sharma (@NupurSharmaBJP) July 15, 2019

Now that @MaryKayCarlson has left Delhi, I am stepping up for my diplomatic sisters on #SareeTwitter. This saree was part of my Mum’s wedding trousseau. Yes, it’s older than me! 😊 pic.twitter.com/Zi71zMFIRS — Harinder Sidhu (@AusHCIndia) July 16, 2019

So I hear we are celebrating #SareeTwitter today❤️ I’m always ready for some #sareeswag #sareelove , but how did it start today? pic.twitter.com/CqO52DQ5IO — Maya Kadosh (@MayaKadosh) July 16, 2019