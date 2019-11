Dainik Bhaskar Nov 19, 2019, 05:32 PM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 102वीं जयंती के अवसर पर याद किया। प्रियंका ने ब्रिटिश कवि विलियम हेन्ली की कविता की कुछ पंक्तियां भी साझा की। उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ खेलते हुए अपनी बचपन की फोटो भी साझा किया। प्रियंका ने ट्वीट किया, “सबसे बहादुर महिला की याद में...जिसे मैं इंदिरा गांधी के रूप में जानती हूं।”

In memory of the bravest woman I have known. #IndiraGandhi



“In the fell clutch of circumstance

I have not winced nor cried aloud.



Under the bludgeonings of chance

My head is bloody, but unbowed. pic.twitter.com/ifmXkighYo