प्रियंका गांधी ने भाषण में कह दी थी ऐसी बात, दो दिन बात किसी ने याद दिलाई तो कहा- मुझे लगा कि किसी ने नोटिस ही नहीं किया

नेशनल डेस्क, . कांग्रेस महासचिव बनने के बाद वाड्रा ने में अपना पहला भाषण दिया, जिसकी काफी तारीफ हुई। भाषण के दो दिन बाद प्रियंका गांधी की स्पीच को के सिल्चर से सांसद सुष्मिता देव ने ट्वीट किया। इसपर प्रियंका गांधी ने रीट्वीट करते हुए लिखा "मुझे लगा कि किसी ने नोटिस ही नहीं किया।"

सुष्मिता देव ने क्या ट्वीट किया : सिल्चर से सांसद सुष्मिता देव ने लिखा " में प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) की स्पीच काफी प्रभावित करने वाली थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने पुरुषों से पहले महिलाओं का नाम लिया। उन्होंने भाईयों और बहनों की जगह बहनों और भाइयों कहा।"

- सुष्मिता देव के ट्वीट पर प्रियंका गांधी ने रीट्वीट कर लिखा " 'मुझे लगा किसी ने नोटिस नहीं किया।" उनका ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है।

प्रियंका ने इन 8 लोगों को किया फॉलो : प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर सिर्फ 8 लोगों को फॉलो किया है। इसमें उन्होंने सबसे पहले , रणदीप सिंह सुरजेवाला, , , अशोक गहलोत, कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट को फॉलो किया। इसके बाद सांसद सुष्मिता देव को भी फॉलो किया।

...and I thought no one noticed!! 😉 https://t.co/neQADGP35y