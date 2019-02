100 घंटे के अंदर ही सेना ने पुलवामा के गुनहगार को बम से उड़ा दिया, कश्मीर में 60 से ज्यादा जैश के आतंकियों के छिपे होने का शक

नेशनल डेस्क. के पुलवामा से 10 किलोमीटर दूर पिंग्लेना में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना ने पुलवामा हमले में मास्टरमाइंड गाजी समेत जैश-ए-मोहम्मद के एक और आतंकी को मार गिराया है। हालांकि इसमें देश ने एक मेजर समेत चार सैनिकों को खो दिया।



- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर घाटी में जैश-ए-मोहम्मद के करीब 60 आतंकियों के होने का शक है, जिसमें से 35 विदेशी आतंकी हैं। गृह मंत्रालय की बैठक में खुफिया विभाग की जानकारी पर चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ ने बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है।

गाजी को बम से उड़ा दिया गया : मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना को एक घर में जैश-ए-मोहम्मद के कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। तड़के शुरू हुए एनकाउंटर में सेना ने जैश के दो आतंकियों को मार गिराया। इसमें एक जैश का बड़ा लीडर और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड गाजी उर्फ कामरान था। बताया जा रहा है कि वो जिस घर में छिपा था आर्मी ने वो पूरा का पूरा घर ही उड़ा दिया। हालांकि मुठभेड़ में एक आम नागरिक की भी मौत हो गई।

देश ने खो दिए 45 जवान : 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद अब तक देश ने 45 बहादुर जवानों को खो दिया। पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हो गए। इसके बाद शनिवार को राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एक आईईडी को नाकाम करते वक्त सेना के मेजर चित्रेश बिष्ट शहीद हो गए थे। आज पिंग्लेना में हो रहे एनकाउंटर में 4 जवान शहीद हो गए।

सेना का मनोबल ऊंचा है : एनकाउंटर पर ने कहा कि हमारे जवानों का मनोबल ऊंचा है। वो आतंकियों का सफाया करने में सफल होंगे।

Union Home Minister Rajnath Singh on the ongoing encounter in #Pulwama, J&K: The morale of the security forces is high. They are being successful in neutralising the terrorists. pic.twitter.com/21DHSFB7CS