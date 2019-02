पुलवामा हमले के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस बुजुर्ग महिला की तस्वीर, खुद CRPF ने तस्वीर शेयर कर लिखी ये बात

नेशनल डेस्क. जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत से पूरा देश दुखी है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम चौक-चौराहों पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें दिख रहा है कि करीब 70 साल की एक बुजुर्ग महिला शहीदों को श्रद्धांजलि दे रही है। तस्वीर को CRPF ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया।

तस्वीर में क्या है : सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में दिख रहा है कि शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक चौराहे पर टेबल के ऊपर एक बैनर रखा हुआ है। इसपर लिखा है, पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को शत-शत नमन। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बैनर के सामने एक बुजुर्ग महिला हाथ जोड़े खड़ी है।

फोटो देख सीआरपीएफ ने क्या लिखा : वायरल तस्वीर को सीआरपीएफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। साथ में लिखा है हमें गर्व है कि देश का हर एक व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है और हमें सपोर्ट कर रहा है। इस सपोर्ट हमें और ताकत मिलती है। जय हिंद।

- सीआरपीएफ की पोस्ट पर 10 हजार से ज्यादा री-ट्वीट और 43 हजार से ज्यादा लाइक्स आए। सोशल मीडिया यूजर्स ने तस्वीर पर लिखा- आप लोग सच्चे हीरो हैं। आप हैं तो हम हैं।

WE ARE PROUD of every individual and organisation for standing with us and supporting their very own force. This gives us tremendous strength for our endeavors. Jai Hind. pic.twitter.com/TK60A2ujov