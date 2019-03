नई दिल्ली. वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान से सटे पंजाब और जम्मू-कश्मीर में गुरुवार रात अभ्यास किया। इस दौरान फाइटरजेट्स ने सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरी। रात करीब 1.30 बजे विमानों की गड़गड़ाहट सुनकर लोगों ने तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। दो दिन पहले पाकिस्तान के विमानों ने पीओके में ऐसा ही अभ्यास किया था। भारतीय वायुसेना के इस अभ्यास को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

पंजाब के अमृतसर में लोगों ने कई बार धमाकों जैसी आवाजें सुनीं। इसके बाद ट्विटर पर अमृतसर ट्रेंड करने लगा। इसके मद्देनजर अमृतसर के एडीसीपी ने रात को बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील करता हूं कि अफवाहों पर भरोसा न करें। सब कुछ ठीक है।

I just heard what sounds like 2 bomb blast at 1:15 am. Is that what it is? #amritsarblast #amritsar @cnnbrk @aajtak @ndtvfeed

Loud sounds heard in amritsar at 1:15 am. And some are saying that two fighter jets were flying above so it can be the sonic boom of the jets

Authorities please clarify #amritsar @aajtak @ptcnews @cpamritsar