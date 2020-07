दैनिक भास्कर Jul 10, 2020, 08:16 PM IST

जालंधर. पंजाब सरकार ने शुक्रवार को विभिन्न कक्षाओं की लंबित परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। अब परीक्षा परिणाम बेहतरीन प्रदर्शन वाले विषयों के हिसाब से घोषित किया जाएगा। इस बात की पुष्टि खुद शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण कठिन समय के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।

#PunjabGovernment cancels pending examinations of class XII, open school divulge School Education Minister, @VijayIndrSingla. #PSEB to declare results on basis of best performing subjects formula stated the Cabinet Minister.