नई दिल्ली. देशभर में चुनावी मौसम अब आम लोगों पर भी असर डालने लगा है। इससे जुड़ा एक मजेदार वाकया बेंगलुरु के एक स्कूल में हुआ। यहां 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान पेपर में बच्चों से सवाल तो खेती-किसानी से जुड़ा पूछा गया, लेकिन उसके जवाब के लिए दिए गए विकल्प राजनीति से जुड़े रखे गए।

8th std question paper (Carmel School, R R Nagar, Bangalore) has one social question.



Who is farmers' friend? Answers:

1) Kumaraswamy

2) Earthworm

3) Yeddyurappa pic.twitter.com/DNOHduQA5V