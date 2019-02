नई दिल्ली. सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के दौरान कहा कि मोदी सरकार का सिद्धांत धोखा देना और डराना-धमकाना है। जो लोग पहले खुद को अजेय समझते थे, उन्हें राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ताओं ने अपना सबकुछ देकर कड़ी टक्कर दी। सोनिया ने राहुल की तारीफ करते हुए कहा- कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल ने अथक मेहनत की और उन्होंने देश की तरक्की के लिए ऐसे दूसरे दलों से भी बात की, जो हमारी तरह की सोच रखते हैं।

राजस्थान-मप्र में जीत से उम्मीद जागी- सोनिया

सोनिया ने कहा कि राहुल गांधी अपने विरोधी को टक्कर दे रहे हैं। सोनिया ने कहा कि राहुल की टीम में अनुभव और युवा जोश का सही संतुलन है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में हमारी जीत ने हमें नई उम्मीद दी है। हम अगले लोकसभा चुनाव में पूरे आत्मविश्वास और संकल्प के साथ उतरेंगे। हमारे विरोधी पहले खुद को अजेय समझ रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें चुनौती दी। जिस सोच में हमारा विश्वास था, उसके बल पर हम जीते। मोदी सरकार के समय आज पूरे देश में भय और घृणा का माहौल है। पूर्वोत्तर जल रहा है। जम्मू-कश्मीर के हालात बदतर हैं। दलित-आदिवासी और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। किसानों ने इतनी बड़ी मुश्किलें कभी नहीं झेलीं। बेरोजगार युवाओं ने निराशा का ऐसा दौर कभी नहीं देखा।

संसद में लगे चौकीदार चोर है के नारे, अनिश्चित काल के लिए स्थगित

राफेल डील को लेकर बुधवार को लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने चौकीदार चोर है के नारे लगाए गए। इस पर स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को तीन बजे तक स्थगित कर दिया था। इसके बाद विपक्षी सांसद बाहर आए और संसद परिसर में प्रदर्शन किया। बजट सत्र का आज आखिरी दिन था।

Former PM Dr. Manmohan Singh, UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhi, Congress President @RahulGandhi & senior leaders from the party hold a protest against the PM's lies on the #RafaleScam outside the Gandhi statue in Parliament. #ChowkidarChorHai pic.twitter.com/NQd4U1UEfs