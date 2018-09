"रक्षा मंत्रीजी ने कहा कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड (एचएएल) राफेल हवाई जहाज बना नहीं सकता तो एचएएल के पूर्व प्रमुख ने कहा कि ऐसा नहीं है, निर्मला जी झूठ बोल रही हैं। इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच होनी चाहिए। सारा सच सामने आ जाएगा।"

Joint Parliamentary Committee should be formed for the truth to come out: Congress President @RahulGandhi #RafaleModiKaKhel pic.twitter.com/9k3gG33StL