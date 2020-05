दैनिक भास्कर May 10, 2020, 10:04 AM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा। शनिवार को राहुल ने कहा- पीएम केयर्स फंड में पीएसयू और रेलवे जैसी सार्वजनिक सेवाओं से काफी पैसा जमा हुआ। प्रधानमंत्री इसका ऑडिट कराएं और पूरी जानकारी जनता को दें।

यह पहली बार नहीं जब राहुल ने पीएम केयर्स फंड को मिले पैसे की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। इसके पहले शुक्रवार को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बातचीत की थी। तब भी उन्होंने यही मांग रखी थी।

दान और खर्च की जानकारी दें प्रधानमंत्री

शनिवार रात किए ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा, “पीएम केयर्स फंड में पीएसयू और रेलवे जैसी अहम सार्वजनिक सेवाओं ने काफी योगदान दिया है। ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री इस फंड का ऑडिट कराएं। इसके अलावा उन्हें इस फंड में आए डोनेशन और इसके खर्च का हिसाब भी जनता के सामने लाना चाहिए।”

The #PmCares fund has received huge contributions from PSUs & major public utilities like the Railways.



It’s important that PM ensures the fund is audited & that the record of money received and spent is available to the public.