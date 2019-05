Dainik Bhaskar May 16, 2019, 06:45 PM IST

राहुल गांधी के इस ट्वीट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज माना जा रहा है

ट्वीट के साथ शब्द का मतलब बताता एक स्क्रीन शॉट भी शेयर किया

इससे पहले राहुल ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के लिए Jaitlie शब्द लिखा था

नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि इंग्लिश डिक्शनरी में एक नया शब्द Modilie आया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पहले एक स्क्रीन शाॅट और इसके बाद modilie.in डोमेन भी शेयर किया। राहुल ने जो स्क्रीन शॉट शेयर किया है उसमें Modilie का अर्थ ‘लगातार सच से छेड़छाड़’ और ‘आदतन झूठ बोलना’ बताया गया है। इसे राहुल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज माना जा रहा है।

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में जो स्क्रीन शॉट लगाया है। उसमें दाईं तरफ कांग्रेस का विज्ञापन भी नजर आ रहा है।

There’s a new word in the English Dictionary. Attached is a snapshot of the entry :) pic.twitter.com/xdBdEUL48r — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 15, 2019

इंटरनेट पर नहीं मिला ऐसा कोई शब्द

राहुल ने जाे स्क्रीन शॉट शेयर किया है उससे पता चलता है कि वह एक ऑनलाइन इंग्लिश डिक्शनरी के लाइव सेक्शन में सर्च किया गया है। लेकिन उस सेक्शन में सर्च करने पर डिक्शनरी बताती है कि ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। गूगल सर्च इंजन में भी तलाशने पर यह शब्द नहीं मिलता, बल्कि इसकी जगह राहुल की Modilie शब्द से संबंधित खबरें ही नजर आती हैं।

वेबसाइट पर नरेंद्र मोदी से संबंधित खबरों का संग्रह

राहुल ने अपने अगले ट्वीट में लिखा है- modilie एक नया शब्द है, जो दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है। अब इस पर एक वेबसाइट भी आ गई है इसमें सबसे अच्छे modilies की सूची है।

‘Modilie’ is a new word that’s become popular worldwide. Now there’s even a website that catalogues the best Modilies! https://t.co/Ct04DlRsj3 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 16, 2019

जेटली को भी कहा था Jaitlie

राहुल गांधी ने इससे पहले केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) को Mr. Jaitlie लिख चुके हैं।

Dear Mr Jaitlie - thank you for reminding India that our PM never means what he says or says what he means. #BJPLies pic.twitter.com/I7n1f07GaX — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 27, 2017

