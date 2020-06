दैनिक भास्कर Jun 04, 2020, 09:23 AM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना पर चर्चा की सीरीज के तहत गुरुवार को बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज से बात करेंगे। सुबह दस बजे राहुल और राजीव की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया जाएगा। राहुल कोरोना संकट के अर्थव्यवस्था पर असर, लॉकडाउन और अनलॉक-1 पर सवाल पूछेंगे।

Today, at 10:00 AM onwards, watch me discuss with Mr Rajiv Bajaj, MD Bajaj Auto, the impact of lockdown and what it means for the Indian economy. pic.twitter.com/J4FvxZOWV0