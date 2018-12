छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम का ऐलान कल, राहुल ने फोटो ट्वीट कर लिखी ये बात

नेशनल डेस्क/ : कांग्रेस आज भी में मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई। कांग्रेस अध्यक्ष ने शनिवार को दूसरी बार नेताओं को बैठक के लिए बुलाई थी। इस बैठक के बाद ने भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू के साथ फोटो ट्वीट की। अमेरिकी आंत्रप्रेन्योर रेड हॉफमैन के शब्दों में राहुल ने कहा- इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिमाग कितना तेज है या आपकी रणनीति कितनी शानदार है। अगर आप अकेले खेल रहे हैं तो टीम के सामने आप हमेशा हारेंगे।

No matter how brilliant your mind or strategy, if you’re playing a solo game, you’ll always lose out to a team.