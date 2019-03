Dainik Bhaskar Mar 17, 2019, 10:13 PM IST

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा- देश ने सादगी वाला नेता खो दिया

लता मंगेशकर ने कहा- पर्रिकरजी का जाना देश के लिए एक बड़ा नुकसान

नई दिल्ली. गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर (63) का रविवार शाम को निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पर्रिकर आधुनिक गोवा के निर्माता थे, उनके फैसलों ने भारतीय रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर पर्रिकर को गोवा का पसंदीदा और लोकप्रिय बेटा बताया।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गोवा और मनोहर पर्रिकर को कभी अलग नहीं कर सकते। गायिका लता मंगेशकर ने कहा कि पर्रिकरजी का जाना देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पर्रिकर सादगी के प्रतीक बताया।

एक सच्चा देशभक्त और असाधारण प्रशासक थे पर्रिकर

प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने ट्वीट किया, "मनोहर पर्रिकर एक अद्वितीय नेता थे। वे एक सच्चे देशभक्त और असाधारण प्रशासक थे। वह सभी की प्रशंसा करते थे। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। उनके निधन से गहरा दुख हुआ। पर्रिकर आधुनिक गोवा के निर्माता थे। वे अपने मिलनसार व्यक्तित्व और सादगी भरे स्वभाव की बदौलत राज्य के पसंदीदा नेता बने रहे। उनकी जन-समर्थक नीतियों ने गोवा को प्रगति की उल्लेखनीय ऊंचाइयों पर पहुंचाया।"

"रक्षा मंत्री के तौर पर भारत उन्हें हमेशा याद रखेगा। इस दौरान उन्होंने कई अहम फैसले लिए। उनके फैसलों ने भारत की सुरक्षा क्षमता, देश के रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया और पूर्व सैनिकों के जीवन को बेहतर बनाया।"

Shri Manohar Parrikar was an unparalleled leader.



A true patriot and exceptional administrator, he was admired by all. His impeccable service to the nation will be remembered by generations.



Deeply saddened by his demise. Condolences to his family and supporters.



Om Shanti. pic.twitter.com/uahXme3ifp — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 17, 2019

राहुल ने कहा- वे बहादुरी के साथ बीमारी से लड़े

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, "मनोहर पर्रिकर के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। वे बहादुरी के साथ गंभीर बीमारी के साथ एक साल से भी ज्यादा समय तक लड़े। आदरणीय पर्रिकर पार्टी लाइन से हटकर गोवा के पसंदीदा बेटे थे। उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाए हैं।"

I am deeply saddened by the news of the passing of Goa CM, Shri Manohar Parrikar Ji, who bravely battled a debilitating illness for over a year.



Respected and admired across party lines, he was one of Goa’s favourite sons.



My condolences to his family in this time of grief. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 17, 2019

लता मंगेशकर ने कहा- वे हिम्मत वाले देशप्रेमी नेता थे

लता ने कहा, "वे बहुत हिम्मत वाले नेता थे। वे देशप्रेमी थे। अगर आप उनसे मिलते तो विश्वास नहीं होता था कि वे मुख्यमंत्री भी हैं। मैं जब भी गोवा जाती थी, तो वे हमेशा मुझसे मिलते थे। वे कहीं भी जाते थे गोवा की बात जरूर करते थे। मैं उन्हें बहुत करीब से जानती हूं। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। वे सादगी भरे जमीन से जुड़े हुए नेता थे।"

'पर्रिकर ने विनम्र जीवन व्यतीत किया'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा, "मनोहर पर्रिकर जी के निधन की खबर से आहत हूं। वे राजनीति में सादगी के प्रतीक थे, जिन्होंने विनम्र जीवन व्यतीत किया। इस दुख की घड़ी में भगवान उनके परिवार को अपूरणीय क्षति से लड़ने की शक्ति दे।"

Extremely saddened at the news of passing away of Goa CM Sh Manohar Parrikar ji. A symbol of simplicity in politics who led a humble life is no longer with us. May his family bear the irreparable loss with courage. Prayers with them — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 17, 2019

स्व. मनोहर पर्रिकर जी सेवा, सादगी, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के प्रतीक थे। वे चौबीस घंटे जनता की सेवा के बारे में सोचते थे। देश के लिए उनके द्वारा किये गए कार्य अभूतपूर्व हैं। pic.twitter.com/nYPC3PR95i — Chowkidar Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) March 17, 2019

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ''बीजेपी को मनोहर पर्रिकर जी के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है। वे पार्टी के सदस्य होने के अलावा मेरे बहुत करीबी मित्र भी थे। वह आज मेरे साथ नहीं है और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी हूं। मैं तुरंत गोवा के लिए रवाना हो रहा हूं।''

राजनीति में शुरुआती दिनों से वे मेरे साथी और अच्छे मित्र थे। गोवा के विकास के लिए लिए आख़िरी साँस तक संघर्ष करने वाले भारत माँ के इस महान सपूत को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि।ॐ — Chowkidar Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) March 17, 2019

नि:शब्द हूं। सुशील और सादगीपूर्ण राजनीति का चेहरा आज खो गया। मनोहर भाई सही मायने में हर कार्यकर्ता के हृदय पर राज करने वाले नेता थे। — Chowkidar Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) March 17, 2019

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ​​'मनोहर पर्रिकर एक अच्छे इंसान थे। उनके निधन से राजनीति में बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमने एक अच्छा राजनीतिज्ञ खो दिया है। मैं अपनी पार्टी और अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।'

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पर्रिकर के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि आज संघ ने भी अपना एक आदर्श स्वयंसेवक खो दिया।

Deeply saddened and pained by the demise of my dear friend & Chief Minister of Goa, Shri Manohar Parrikar. He was known for his honesty, integrity and simplicity. He served the nation and the state of Goa with great diligence. My heartfelt condolences to his bereaved family. — Chowkidar Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 17, 2019

मनोहर पर्रिकर जी के देहांत का समाचार सुनकर बहुत दुःख हुआ। हालाँकि वो बहुत समय से बीमार थे तो भी मन इसके लिए तैयार नहीं था कि वह हमें इतनी जल्दी छोड़ जायेंगे। मेरे लिए तो वो भाई की तरह थे इसलिए उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। — Chowkidar Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 17, 2019

निःशब्द हूँ इस दुखद समाचार पर...

हमारे मनोहर भैया जी हमारे बीच नहीं रहे।

भाजपा परिवार व राष्ट्र के लिए बड़ी क्षति है

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे

ॐ शांति | https://t.co/NdvZL36n56 — Chowkidar Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) March 17, 2019

Entire BJP stands firmly with Parrikar ji’s family. I along with millions of BJP karyakartas and importantly the people of Goa, who were his family, express my deepest condolences. May God give the bereaved family strength to withstand this tragic loss. Om Shanti Shanti Shanti. pic.twitter.com/HWFA4gtSnX — Chowkidar Amit Shah (@AmitShah) March 17, 2019

My condolences to the bereaved family of Shri. Manohar Parrikar. I met him only once, when he graciously visited my mother at the hospital two years ago. May his soul rest in peace. — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) March 17, 2019

Sad demise of @manoharparrikar ji leaves a void in our lives. He was a leader who came up with pragmatic solutions to the most complex problems-Goa & India have lost a stalwart today. The nation & I mourn your loss, & will miss you. Rest In Peace my dear friend. ऊँ शान्ति शान्ति। pic.twitter.com/fS8MvL8dW4 — Vijay Kumar Singh (@Gen_VKSingh) March 17, 2019

Heartfelt condolences on the passing away of #ManoharParrikar ji . Om Shanti 🙏🏼 pic.twitter.com/25wD8t8cy0 — Virender Sehwag (@virendersehwag) March 17, 2019

My heartfelt condolences to his family, his colleagues, to all the people he served in his lifetime& most importantly to his beloved people of Goa.

May his soul find eternal peace. https://t.co/SZymdBzxFG — Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) March 17, 2019

Extremely saddened to know about the sad demise of our beloved and stalwart leader Shri Manohar Parrikar Ji. His exemplary leadership will continue to inspire us and serve as a benchmark. — Chowkidar Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 17, 2019

लंबे वक्त से बीमार चल रहे गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी का जाना दुखद! ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं परिवार को शक्ति दे। राजनीतिक जीवन में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। शत् शत् नमन! — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) March 17, 2019

Heartfelt Condolences and thoughts with the family of Manohar Parrikar ji ! pic.twitter.com/fGQS0IyCiz — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) March 17, 2019

Deeply saddened to hear the demise of Sh. Manohar Parrikar Ji. May your soul rest in peace 🙏🏻 pic.twitter.com/IBHZB1UOom — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) March 17, 2019

Extremely saddened by the untimely demise of my good friend Manohar Parrikar ji. An epitome of impeccable integrity, a down to earth personality, the first IITian to become CM of a state, great son of India gone too soon... RIP my dear friend... — Chowkidar Suresh Prabhu (@sureshpprabhu) March 17, 2019

Mourning the loss of Manohar Parrikar, a rare IIT graduate in politics who was widely admired for his simplicity & straightforwardness. Wishing his family strength & peace at this time of grief. — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 17, 2019

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ते हुए जिस जीवटता के साथ वह देश सेवा में लगे रहे, वह अपने आप में कर्मठता का सर्वोच्च उदाहरण है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और परिजनों को इस दुःख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। — Chowkidar Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 17, 2019

गोवा के मुख्यमंत्री श्री @manoharparrikar के निधन का समाचार सुनकर स्तब्ध हूं। आज मां भारती ने अपना एक सच्चा सपूत खो दिया है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। — Chowkidar Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) March 17, 2019

गोवा के मुख्यमंत्री व पूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर परिकर के निधन की खबर अति-दुखःद है। वे काफी लम्बे समय से बीमार चल रहे थे। श्री परिकर बहुत लम्बे समय से राजनीति में सक्रिय रहे तथा चार बार गोवा के मुख्यमंत्री बने। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना। — Mayawati (@Mayawati) March 17, 2019

Saddened at the passing away of Goa Chief Minister Manohar Parrikar ji. He patiently endured his illness. Condolences to his family and his admirers — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 17, 2019

He was a true son of Goa and served India in many roles and responsibilities !

No doubt Shri Manohar Parrikar will be remembered as one of best Defence Ministers of India.

My deepest condolences to his family, friends and people of Goa & India.

Om Shanti pic.twitter.com/WXJ1DQc7oT — Chowkidar Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 17, 2019

Deeply condole the sad demise of Manohar Parrikar.

A brilliant IIT graduate, an outstanding CM of Goa, an accomplished Defence Minister, a man of impeccable integrity, firm believer in good governance and above all a good human being.

Miss you Manohar Ji. — Chowkidar Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) March 17, 2019

गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी के निधन की ख़बर अत्यंत दुखद है।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणो में स्थान व पीछे परिजनो को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे।#ManoharParrikar — Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) March 17, 2019

Deeply saddened by the passing of Shri Manohar Parrikar, Chief Minister of Goa and former Defence Minister. The nation will remember him as a loved public figure. My heartfelt condolences to his family. May his soul rest in peace! — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) March 17, 2019

My heartfelt condolences to the family, friends & colleagues of #ManoharParrikar Sahib. His untimely demise has left a void that will be difficult to fill. May his soul rest in peace. — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) March 17, 2019