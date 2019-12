कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा- मैं उन सभी के साथ हूं जो कैब-एनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं

क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा- मुझे और हमारे देश के लोगों को जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों की चिंता

नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली की जामिया, उप्र की अलीगढ़ और बनारस, बंगाल की जाधवपुर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन

नई दिल्ली. नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली की जामिया, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़, बनारस और बंगाल की जाधवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार रात उग्र छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया था। कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई लोगों ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की। प्रियंका ने कहा कि कायर सरकार छात्रों और पत्रकारों का दमन कर रही है। वहीं, राहुल ने कहा कि हिंसक विरोध की बजाय अहिंसक सत्याग्रह करना चाहिए।

प्रियंका गांधी ने कहा- देश के विश्वविद्यालयों में घुस-घुसकर छात्रों को पीटा जा रहा है। जिस समय सरकार को आगे बढ़कर लोगों की बात सुननी चाहिए, उस समय भाजपा सरकार उत्तर पूर्व, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में विद्यार्थियों और पत्रकारों पर दमन के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। कायर सरकार जनता की आवाज से डरती है।

जनता की आवाज़ से डरती है। इस देश के नौजवानों, उनके साहस और उनकी हिम्मत को अपनी खोखली तानाशाही से दबाना चाहती है। यह भारतीय युवा हैं, सुन लीजिए मोदी जी, यह दबेगा नहीं, इसकी आवाज़ आपको आज नहीं तो कल सुननी ही पड़ेगी। — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 15 December 2019

राहुल ने ट्वीट किया- नागरिकता संशोधन बिल (कैब) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) भारत पर फासीवादियों द्वारा फैलाए जा रहे ध्रुवीकरण के हथियार हैं। ऐसे घटिया हथियारों से बचने का सबसे बेहतर उपाय शांतिपूर्ण और अहिंसक सत्याग्रह करना है। मैं उन सभी के साथ एकजुटता से खड़ा हूं जो कैब और एनआरसी के खिलाफ शांति से विरोध कर रहे हैं।

The CAB & NRC are weapons of mass polarisation unleashed by fascists on India. The best defence against these dirty weapons is peaceful, non violent Satyagraha. I stand in solidarity with all those protesting peacefully against the CAB & NRC. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 16 December 2019

क्रिकेटर इरफान पठान ने भी छात्रों पर किए जा रहे हमले को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा- राजनीतिक दोष का खेल हमेशा चलता रहेगा। लेकिन मुझे और हमारे देश के लोगों को जामिया मिलिया के छात्रों की चिंता है।

Political blame game will go on forever but I and our country🇮🇳 is concerned about the students of #JamiaMilia #JamiaProtest — Irfan Pathan (@IrfanPathan) 15 December 2019

छात्रों पर हमले को लेकर दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता सिद्धार्थ ने कहा- ये दोनों कृष्ण और अर्जुन नहीं हैं। वे शकुनि और दुर्योधन हैं। विश्वविद्यालयों पर हमला करना बंद करो। स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करना बंद करो।

These two are not Krishna and Arjuna. They are Shakuni and Duryodhana.

Stop attacking #universities! Stop assaulting #students! #JamiaMilia #JamiaProtest — Siddharth (@Actor_Siddharth) 16 December 2019



बंगाली अभिनेत्री कोयना मित्रा ने कहा- डियर जामिया स्टूडेंट्स, यह प्रदर्शन नहीं आतंकी हमला है! अब सारे पीड़ित बन गए हैं? पब्लिक प्रोपर्टिज जलाना स्टूडेंट्स का काम है?