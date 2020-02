Dainik Bhaskar Feb 05, 2020, 09:43 PM IST

दिल्ली. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली के हौज़ काजी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा- यह जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। 6 महीने बाद यह घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हिंदुस्तान का युवा इन्हें ऐसा डंडा मारेंगे, इनको समझा देंगे कि रोजगार दिए बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता।

राहुल ने कहा- देश में बेरोजगारी दर बीते 45 साल में सबसे ज्यादा है। लेकिन, न तो बजट और न ही राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस पर कुछ कहा गया। देश का हर युवा रोजगार मांग रहा है। यही हकीकत है।

Rahul Gandhi, Congress in Delhi: Unemployment rate in India is at a 45 years high but nothing was spoken about it in Budget or Presidential address by Narendra Modi and Nirmala Sitharaman. Each and every youth of the country is asking for jobs. This is the reality. pic.twitter.com/xZ8SyAraa6