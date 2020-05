दैनिक भास्कर May 02, 2020, 10:31 PM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस ने शनिवार को आरोग्य सेतु ऐप पर केंद्र सरकार की आलोचना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट किया कि यह ऐप एक जटिल निगरानी प्रणाली है। इससे जुड़े कामों के लिए प्राइवेट ऑपरेटर को आउटसोर्स किया गया है। इस पर कोई संस्था नजर नहीं रख रही। ऐसे में इससे डेटा सुरक्षा और निजता को लेकर गंभीर चिंता है। तकनीक हमे सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन लोगों को उनकी मर्जी के बिना ट्रैक करने के लिए कोरोना की डर का फायदा नहीं उठाया जा सकता।

इस ऐप को सरकार ने अप्रैल में लॉन्च किया था। लॉन्च करते वक्त सरकार ने कहा था कि इसका अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि, अब सरकार ने इसे सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए जरूरी कर दिया है। अगर किसी प्राइवेट कर्मचारी के मोबाइल में यह ऐप नहीं पाया जाएगा तो उसकी कंपनी के अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि घर से काम करने वालों को इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी।

The Arogya Setu app, is a sophisticated surveillance system, outsourced to a pvt operator, with no institutional oversight - raising serious data security & privacy concerns. Technology can help keep us safe; but fear must not be leveraged to track citizens without their consent.