नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर तनातनी के बीच राहुल गांधी अपने पालतू कुत्ते पिडी को कार में घुमाते नजर आए। इसे @anilsharma07 के ट्विटर हैंडल से मंगलवार को पोस्ट किया गया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हुई हार से आहत राहुल ने 25 मई को पार्टी कार्यसमिति की बैठक में इस्तीफे की पेशकश की थी। उन्हें अपना फैसला वापस लेने के लिए मनाने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि, बताया जा रहा है कि वे जिद पर अड़े हुए हैं।

दो साल पहले चर्चा में आया था पिडी

पिडी दो साल पहले तब चर्चा में आया था, जब राहुल ने ट्वीट करके बताया था कि उनके ट्वीट ‘पिडी’ करता है, जो उनका पालतू कुत्ता है। राहुल ने इसके सााथ ही एक वीडियो भी अपलोड किया था। इसमें उन्होंने ‘पिडी' की तरफ से लिखा, ‘‘लोग अक्सर पूछते हैं कि इस आदमी के लिए ट्वीट कौन करता है...तो मैं सभी के सामने हाजिर हूं...यह मैं हूं...पिडी...मैं उन्हीं की तरह स्मार्ट (स्माइली) हूं। देखिए मैं एक ट्वीट के साथ क्या कर सकता हूं...उप्पस...ट्रीट के साथ!’’

Ppl been asking who tweets for this guy..I'm coming clean..it's me..Pidi..I'm way 😎 than him. Look what I can do with a tweet..oops..treat! pic.twitter.com/fkQwye94a5