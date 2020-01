Dainik Bhaskar Jan 10, 2020, 01:35 PM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नीति आयोग में 40 से ज्यादा अर्थशास्त्रियों और इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की थी। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री को किसानों और छोटे कारोबारियों की कोई चिंता नहीं है।

राहुल गांधी ने ट्वीट किया,‘‘मोदी बजट पर परामर्श के लिए अपने पूंजीपति दोस्तों से तो मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें किसानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, सरकारी अधिकारियों, छोटे व्यापारियों और मध्यमवर्गीय कर दाताओं से सलाह लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है।’’

Modi's "most extensive" budget consultation ever, is reserved for crony capitalist friends & the super rich. He has no interest in the views or voices of our farmers, students, youth, women, Govt & PSU employees, small businessmen or middle class tax payers. #SuitBootBudget pic.twitter.com/6VP2g9OyNT