राहुल गांधी ने कहा- कैलाश मानसरोवर नफरत नहीं करता, यहां व्यक्ति तब आता है, जब सरोवर उसे बुलाता है

Dainik Bhaskar Sep 05, 2018, 06:07 PM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि व्यक्ति कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर तब जाता है, जब सरोवर उसे बुलाता है। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे यह मौका मिला और मैं आपसे इस खूबसूरत यात्रा के अनुभव को साझा कर पा रहा हूं।



राहुल ने मानसरोवर के पानी को बहुत शांत बताया। उन्हाेंने कहा- यह पानी बहुत कुछ देता है। कोई भी इसका पानी पी सकता है। यहां कोई नफरत नहीं है। यही वजह है कि हम भारत में इस तरह के पानी की पूजा करते हैं।



12 दिन की यात्रा पर राहुल : राहुल 31 अगस्त को इस यात्रा पर रवाना हुए थे। उनकी यह यात्रा 12 दिनों की होगी। वे 12 सितंबर को वापसी करेंगे। राहुल ने अप्रैल में कर्नाटक चुनाव के दौरान इस यात्रा की घोषणा की थी। राहुल ने कहा था- कुछ दिन पहले जब हम कर्नाटक आ रहे थे तो हमारा प्‍लेन अचानक किसी खराबी की वजह से 8000 फीट नीचे आ गया, मुझे लगा कि गाड़ी गई। उसी क्षण भगवान शिव का स्‍मरण करते हुए मेरे जेहन में यह बात आई कि मुझे कैलाश मानसरोवर जाना है, इसलिए कर्नाटक चुनाव खत्‍म होने के बाद मैं वहां जाऊंगा।



