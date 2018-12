Dainik Bhaskar Dec 23, 2018, 08:32 AM IST

नई दिल्ली. सोहराबुद्दीन एनकांउटर मामले में सभी 22 आरोपियों को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा बरी करने के एक दिन बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल ने ट्वीट में हरेन पंड्या, तुलसीराम प्रजापति, जस्टिस लोया, प्रकाश थोम्बरे, श्रीकांत खांडलकर, कौशर बी और सोहराबुद्दीन के नाम लिखे हैं। उन्होंने लिखा कि 'इन सभी को किसी ने मारा नहीं है, ये खुद मरे हैं।'

NO ONE KILLED...



Haren Pandya.



Tulsiram Prajapati.



Justice Loya.



Prakash Thombre.



Shrikant Khandalkar.



Kauser Bi.



Sohrabuddin Shiekh.



THEY JUST DIED.