Dainik Bhaskar Jan 17, 2020, 12:23 PM IST

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीएसपी देविंदर सिंह के आतंकी कनेक्शन की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपेने पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट किया- एनआईए प्रमुख दूसरे मोदी हैं। ऐसे में आतंकी डीएसपी देविंदर के मामले की जांच एनआईए को सौंपना उसे चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका है।

राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, “आंतकवादी डीएपी देविंदर को चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका इस मामले की जांच एनआईए को सौंपना है। एनआई के प्रमुख एक दूसरे मोदी (योगेश चंदर मोदी) हैं। उन्होंने गुजरात दंगों और हरेन पंड्या की हत्या की जांच की। उनकी निगरानी में जांच कराना, मामले को ठंडे बस्ते में डालने के अलावा कुछ नहीं है।”

गुरुवार को सरकार की खामोशी पर सवाल किया

गुरुवार को उन्होंने सवाल किया था कि देविंदर सिंह पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एनएसए खामोश क्यों हैं? पुलवामा हमले में दविंदर सिंह की क्या भूमिका थी? उसने और कितने आतंकवादियों की मदद की? उसे कौन संरक्षण दे रहा था और क्यों दे रहा था?

DSP Davinder Singh sheltered 3 terrorists with 🇮🇳 blood on their hands at his home & was caught ferrying them to Delhi.



He must be tried by a fast track court within 6 months & if guilty, given the harshest possible sentence for treason against 🇮🇳.#TerroristDavinderCoverUp pic.twitter.com/gc2BlhBOwM