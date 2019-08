Dainik Bhaskar Aug 14, 2019, 06:16 PM IST

नई दिल्ली. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बीच घाटी के हालात को लेकर टकराव जारी है। राहुल ने बुधवार को मलिक पर तंज कसते हुए उन्हें ‘मालिक’ कहा। उन्होंने कहा कि मालिक जी मैंने आपका जवाब देखा। मैं कश्मीर आने के लिए आपका निमंत्रण बिना शर्त स्वीकार करता हूं। मैं कब आ सकता हूं?



राहुल ने मंगलवार को मलिक को ट्वीट किया था, “प्रिय राज्यपाल मलिक, विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख आने के आपके निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। हमें एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं है। बस वहां के लोगों, मुख्यधारा के नेताओं और हमारे जवानों भाइयों से मिलने की आजादी दीजिए।”



Dear Maalik ji,



I saw your feeble reply to my tweet.



I accept your invitation to visit Jammu & Kashmir and meet the people, with no conditions attached.



When can I come?