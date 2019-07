Dainik Bhaskar Jul 27, 2019, 09:53 PM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को मोदी सरकार पर सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई एक्ट) को कमजोर करने का आरोप लगाया। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने आरटीआई एक्ट की हत्या कर दी ताकि भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा सके। आमतौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करनेवाली भीड़ अचानक से गायब हो गई है। राहुल का यह बयान तब आया है जब सरकार ने संशोधन विधेयक को हंगामे के बीच ध्वनिमत से गुरुवार को पारित करवा लिया था।

Government is diluting RTI in order to help the corrupt steal from India. Strange that the normally vociferous anti-corruption crowd has suddenly disappeared. #GovtMurdersRTI