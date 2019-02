'इंदिरा गांधी के फ्यूनरल पर राजीव और राहुल गांधी ने कलमा पढ़ा था..' सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर, लेकिन इसके पीछे कुछ और ही है कहानी

नेशनल डेस्क, . सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इंदिरा गांधी के फ्यूनरल पर राहुल और ने नमाज पढ़ी थी। फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक मनोज कुमार राना नाम के शख्स ने फोटो के साथ कैप्शन दिया है, 'इंदिरा की डेडबॉडी के सामने राहुल और राजीव गांधी कलमा पढ़ रहे हैं फिर भी हमारे देश के लोगों को लगता है कि ये लोग ब्राह्मण हैं।' ऐसे में सवाल उठता है कि ये तस्वीर सच है या इसके पीछे की कुछ और ही कहानी है।

तस्वीर की पड़ताल : गूगल पर रिवर्स इमेज करके सर्चिंग की गई तो पता चला कि वायरल हो रही तस्वीर स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान की है, जिन्हें लोग बच्चा खान और सीमान्त गांधी के नाम से भी जानते थे।

- 2016 में Skyscrapercity नाम के वेबसाइट ने भी इस तस्वीर की सच्चाई बताई है। वेबसाइट के मुताबिक ये तस्वीर पेशावर में बच्चा खान के फ्यूनरल की है। बच्चा खान का निधन 20 जनवरी 1988 को हुआ। निधन के अगले दिन New York Times में खबर छपी थी कि के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, खान के फ्यूनरल पर पेशावर गए हैं।

Rajeev Gandhi, Sonia Gandhi and Narsihma Rao at Bacha Khan's funeral

Pic from #BachakhanAwKhudaiKhidmatgari vol 2 pic.twitter.com/rUxOXyaJXS