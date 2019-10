Dainik Bhaskar Oct 30, 2019, 02:49 PM IST

नई दिल्ली. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अक्टूबर महीने में दूसरी बार विदेश यात्रा पर गए हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, राहुल सोमवार को ही विदेश रवाना हो गए थे। वो संभवत: एक हफ्ते वहां रहेंगे। दूसरी तरफ, उनकी पार्टी खराब अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। कांग्रेस 1 से 8 नवंबर के बीच 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। 5 से 15 नवंबर के बीच इसी मुद्दे पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी किए जाएंगे।

राहुल की यात्रा पर पार्टी की सफाई

राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पक्ष प्रस्तुत किया। बुधवार को उन्होंने कहा- राहुल गांधी पहले भी समय-समय पर ध्यान साधना के लिए विदेश जाते रहे हैं। पार्टी के विरोध प्रदर्शनों की रूपरेखा उन्हीं के निर्देशन में तैयार की गई है।

R Surjewala,Congress: Rahul Gandhi has gone in the past from time to time on a meditational visit, on which he is currently there, this entire programme (35 PCs from 1-8 Nov against Central govt over economic situation) was drafted as per his direction & in consultation with him. pic.twitter.com/5Y4bK2XjCB