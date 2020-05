दैनिक भास्कर May 05, 2020, 08:03 AM IST

नई दिल्ली. राहुल गांधी आज सुबह 9 बजे अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से बातचीत करेंगे। कोरोना महामारी के इकोनॉमी पर असर और उससे निपटने के उपायों पर यह चर्चा होगी। कोरोना और उसके आर्थिक असर पर राहुल अलग-अलग फील्ड के देश-विदेश के एक्सपर्ट से डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने 30 अप्रैल को आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से चर्चा के साथ यह सीरीज शुरू की थी। राजन ने कहा था कि गरीबों की मदद के लिए सरकार को 65 हजार करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए।

Sh. @RahulGandhi in conversation with Nobel Laureate, Prof. Abhijit Banerjee discussing the critical issues of COVID-19 & its economic impact.



Please tune in tomorrow at 9 AM to watch this inspiring conversation aimed at providing the way ahead. pic.twitter.com/cNwZ4vY9By