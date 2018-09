Danik Bhaskar | Sep 24, 2018, 08:59 PM IST

नई दिल्ली. राफेल विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर फिर निशाना साधा। राहुल ने ट्विटर पर एक वीडियो को शेयर करते हुए मोदी को चोरों का सरगना (इंडियाज कमांडर इन थीफ) बताया। इस बीच कांग्रेस ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी से मुलाकात की और राफेल डील को घोटाला बताते हुए इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग की। उधर, केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा दसौ के साथ कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते थे, लेकिन यूपीए सरकार के वक्त ये डील नहीं हो पाई। अब राहुल गांधी इसकी खीज निकाल रहे हैं।

The sad truth about India's Commander in Thief. pic.twitter.com/USrxqlJTWe