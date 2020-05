दैनिक भास्कर May 23, 2020, 04:37 PM IST

नई दिल्ली. लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने यात्रियों और प्रवासी मजदूरों के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में शनिवार को जानकारी दी। रेलवे ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अब तक 45 लाख लोगों ने श्रमिक ट्रेनों में सफर किया। इनमें से 80 फीसदी यूपी और बिहार के थे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि अगले 10 दिन में 2600 ट्रेनों में 36 लाख यात्री सफर करेंगे।

उन्होंने बताया कि हमने प्रवासी मजदूरों के आवागमन को लेकर 27 मार्च को एडवायजरी भी जारी की थी। इसमें ट्रकों या अन्य साधनों से प्रवासियों के अवैध ट्रैवल को रोकने की बात कही गई थी।

रेलवे की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपडेट

Here is the list of source and destination for the #ShramikSpecial trains running in the next 10 days pic.twitter.com/6omlE31Ng1