दैनिक भास्कर May 31, 2020, 03:41 PM IST

नई दिल्ली. देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से ट्रेनें पटरी पर दौड़ने को तैयार हैं। सोमवार एक जून से श्रमिक ट्रेनों और पिछले दिनों शुरू किए गए स्पेशल ट्रेनों के अलावा 200 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के लिए 21 मई से बुकिंग शुरू हो चुकी है। सभी ट्रेनों में सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। लंबी वेटिंग लिस्ट भी है।

इस बीच रेलवे ने टिकट बुकिंग की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। अब चार महीने पहले यानी 120 दिन पहले एडवांस बुकिंग करा सकेंगे। लॉकडाउन में यह अवधि घटाकर 30 दिन कर दी गई थी। इसके अलावा तत्काल कोटे का टिकट भी अब मिलेगा। यह सुविधा रविवार सुबह 8 बजे से ही शुरू कर दी है। इसके अलावा पार्सल और लगेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बुकिंग शुरू हो चुकी है।

200 Special Trains to run across the country from tomorrow, transporting people in a safe & comfortable manner.



कल से देश भर में शुरु हो रही हैं 200 स्पेशल ट्रेन, नागरिकों का घर जाना होगा और आसान व सुरक्षित।



▶️ https://t.co/kEtCULH08A pic.twitter.com/1lP3jg5H4u