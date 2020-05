दैनिक भास्कर May 27, 2020, 09:29 AM IST

जयपुर. राजस्थान में बुधवार को कोरोना के 109 नए मामले सामने आए। इनमें झालावाड़ में 64, कोटा में 16, नागौर में 12, जयपुर और भरतपुर में 6-6, झुंझुनू में 2, बीकानेर, करौली और दौसा में 1-1 संक्रमित मिला। जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7645 पहंच गया। वहीं, जयपुर में दो लोगों की मौत भी हो गई। जिसके बाद मौतों का कुल आंकड़ा 172 पहुंच गया।

लॉकडाउन से पीड़ित जनता को नकद पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत: सीएम

कांग्रेस ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के खातों में नकद पैसा ट्रांसफर करने की मांग तेज कर दी है। राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके राहुल गांधी की ओर से उठाए गए मुद्दों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। अशोक गहलोत ने राहुल की लाइन लेते हुए लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफर करने की मांग की।

It’s important to know what relief Govt plans to give to people. As Rahul ji suggested, cash transfer to nation’s population worst affected by lockdown shd be the first step & most urgent one. Poor, migrant workers, small businessmen, farmers are waiting.#RahulGandhiVoiceOfIndia