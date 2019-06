Dainik Bhaskar Jun 29, 2019, 02:56 PM IST

अलवर. राजस्थान के दो साल पुराने मॉब लिचिंग मामले में पुलिस ने मृतक पहलू खान (55) के खिलाफ शनिवार को चार्जशीट दाखिल की। इसमें पहलू को गो तस्कर बताया गया है। पहलू, उसके बेटों इरशाद (25) और आरिफ (22) को राजस्थान गोजातीय पशु अधिनियम 1995 के तहत आरोपी बनाया गया है। अप्रैल 2017 भीड़ ने गो तस्करी के शक में पहलू खान को पीटा था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जांच भाजपा सरकार में हुई है, अब इसमें कोई गड़बड़ी मिली तो दोबारा जांच होगी।

यह चार्जशीट पिछले साल गहलोत सरकार के सत्ता में आने के 13 दिन बाद 30 दिसंबर को तैयार की गई थी। इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई। भाजपा ने पहलू खान को आदतन अपराधी बताकर कांग्रेस पर उसकी मदद करने का आरोप लगाया। वहीं, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को भाजपा जैसा बताया।

इससे पहले 2018 की शुरुआत में राज्य की भाजपा सरकार के दौरान भी पहलू खान के दो साथियों के खिलाफ इसी तरह की चार्जशीट दायर की गई थी। इन लोगों की भीड़ ने पिटाई की थी। इस मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक एफआईआर में पहलू और उसके परिवार पर हमला करने वाली भीड़ को आरोपी बनाया गया है। वहीं, दूसरी एफआईआर पहलू खान और उसके परिवार के खिलाफ की गई है। इस एफआईआर में पहलू और उसके परिवार पर गो तस्करी का आरोप लगाया गया।

गड़बड़ी मिली तो दोबारा जांच होगी: गहलोत

चार्जशीट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस मामले की जांच हमसे पहले की सरकार में हुई। चार्जशीट हमारी सरकार में दाखिल की गई। हम जांच कराएंगे की पहले की सरकार में जांच सही हुई या गलत। अगर जांच में कुछ गड़बड़ी मिलती है तो मामले की दोबारा जांच कराई जाएगी।

भाजपा नेता ने कहा- आदतन अपराधी था पहलू

पूर्व विधायक और भाजपा नेता ज्ञानदेव अहूजा ने कहा कि पहलू खान, उनके भाई और बेटे आदतन अपराधी थे। जो लगातार गो तस्करी में शामिल थे। उन्होंने कहा कि गो रक्षकों और हिंदू परिषद पर लगाए गए सभी आरोप गलत थे। स्थानीय लोगों ने पहलू खान के वाहन को पकड़ा था। इसमें वे गायों की तस्करी कर रहे थे। उन्होंने ही उन्हें रोका था। उनकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई, स्थानीय लोगों ने उनकी पिटाई नहीं की थी। अब जब उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, तो कांग्रेस श्रेय ले रही है। लेकिन कांग्रेस ने तब उनके परिवार को वित्तीय मदद दी।

ओवैसी ने कांग्रेस को भाजपा जैसी बताया

चार्जशीट सामने आने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असद्दुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कांग्रेस की सत्ता को भी भाजपा जैसा बताया।

Congress in “Power” is replica of BJP ,Muslims of Rajasthan must realise this,reject such individuals/organisations who are brokers of congress party,& start developing their own independent political platform ,70 years is a long time please CHANGE https://t.co/gLsimg1m50