Dainik Bhaskar Jan 22, 2020, 04:06 PM IST

नई दिल्ली. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जबकि पाकिस्तान यहां तक कि अमेरिका भी धर्मशासित राष्ट्र है। उन्होंने कहा, “भारत के मूल्यों में सभी धर्मों का स्थान समान रहा है। यही कारण है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और हम पाकिस्तान की तरह कभी भी धार्मिक राष्ट्र नहीं बन सके। हमारा कहना है कि हम धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी देश खुद को एक धर्म आधारित राष्ट्र घोषित कर चुके हैं। जबकि हमने ऐसा नहीं किया।”

राजनाथ सिंह के बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवेसी ने ट्वीट किया, “आपकी सरकार सीएए को लागू करके भारत को धर्मशासित राष्ट्र बनाना चाहती है।”

