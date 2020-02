Dainik Bhaskar Feb 28, 2020, 11:20 AM IST

नई दिल्ली. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की बरसी पर सीमा पार पनप रहे आतंकवादियों को दो टूक जवाब दिया है। सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ षडयंत्र रचने वाले आतंकवादी सीमा पार भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारे सेनाओं के पास उन्हें घुसकर मारने की क्षमता है। बालाकोट एयरस्ट्राइक इसका उदाहरण है। सिंह ने कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत के रूख में बदलाव आ चुका है। देश की रक्षा के लिए अब सीमा पार करने में भी हम नहीं हिचकेंगे। वह दिल्ली में आयोजित सेंटर फॉर एयर स्टडीज कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ट्वीट करके भी बालाकोट एयरस्ट्राइक करने वाले जाबाजों को बधाई दी है।



Addressed a seminar organised by the Centre for Air Power Studies in New Delhi today. It gave me a great pleasure to be amongst the larger fraternity of the armed forces and particularly the air warriors who were part of the planning & execution process of the Balakot operation. pic.twitter.com/veyQFezuiA