पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • National
  • Rakesh Tikait Farmers Tractor Rally; Bharatiya Kisan Union Kisan Union’s Leader Video Viral

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भड़काऊ वीडियो पर टिकैत की सफाई:बिना लाठी का झंडा दिखा दो तो गलती मान लूंगा; पहले वीडियो में कहते दिखे थे- लाठियां लेकर आना

नई दिल्ली38 मिनट पहले
किसानों के ट्रैक्टर मार्च से पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वे कह रहे थे कि लाठी भी साथ रखना...झंडा लगाने के लिए।- फाइल फोटो।

26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर सवाल उठ रहे हैं। रैली से पहले टिकैत का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें टिकैत कह रहे थे कि लाठी-गोती भी साथ रखना अपनी...झंडा लगाने के लिए, समझ जाना सारी बात।

अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या टिकैत के कहने पर ही प्रदर्शनकारी लाठियां लेकर पहुंचे थे। इस पर सफाई देते हुए टिकैत बुधवार को बोले, ' हां, हमने कहा था कि अपनी लाठियां साथ लाना। लेकिन, मुझे बिना डंडे वाला एक भी झंडा दिखा तो अपनी गलती मान लूंगा।'

वीडियो में क्या कहा था
टिकैत ने कहा था, 'ज्यादा केढ़ी पड़ रही है सरकार। अपना ले आना झंडा भी। लाठी-गोती भी साथ रखना अपनी...झंडा लगाने के लिए...समझ जाना सारी बात। ठीक है। लगाना झंडा...तिरंगा भी लगाना और वैसा भी लगाना उस पर और आ जाओ अब बस...बहुत हो गया...अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, क्योंकि अपनी जमीन नहीं बच रही।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिना लाठी का झंडा दिखा दो तो गलती मान लूंगा; पहले वीडियो में कहते दिखे थे- लाठियां लेकर आना - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser