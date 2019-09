राम जेठमलानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री के अलावा शहरी विकास मंत्री रहे थे

Dainik Bhaskar Sep 08, 2019, 11:13 AM IST

नई दिल्ली. वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने रविवार को सुबह 7.45 बजे दिल्ली स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। राम जेठमलानी पिछले दो हफ्ते से गंभीर रूप से बीमार थे। जेठमलानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री के अलावा शहरी विकास मंत्री रहे। वर्तमान में बिहार से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सांसद थे।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया। दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि राजनीति में धूर्त लोग ज्यादा है। मेरा मकसद राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करना है।

‘हमने असाधारण वकील खोया’

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, “पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के निधन पर दुखी हूं। वह सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी वाकपटुता के लिए जाने जाते थे। देश ने विद्वान और प्रसिद्ध कानूनविद खोया है।”

Saddened by the passing of Shri Ram Jethmalani, former Union Minister and a veteran lawyer. He was known to express his views on public issues with his characteristic eloquence. The nation has lost a distinguished jurist, a person of great erudition and intellect #PresidentKovind — President of India (@rashtrapatibhvn) September 8, 2019

जेठमलानी के निधन पर मोदी ने कहा- हमने असाधारण वकील खो दिया है। वे मजबूती से अपनी बात रखने में कभी पीछे नहीं हटे। जेठमलानी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कार्य हमेशा याद रखे जाएंगे।

In the passing away of Shri Ram Jethmalani Ji, India has lost an exceptional lawyer and iconic public figure who made rich contributions both in the Court and Parliament. He was witty, courageous and never shied away from boldly expressing himself on any subject. pic.twitter.com/8fItp9RyTk — Narendra Modi (@narendramodi) September 8, 2019

शाह ने कहा- वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। हमने एक असाधारण वकील ही नहीं, बल्कि एक महान इंसान भी खोया है।

Deeply pained to know about the passing away of India’s veteran lawyer and former Union Minister Shri Ram Jethmalani ji. In him we have not only lost a distinguished lawyer but also a great human who was full of life. — Amit Shah (@AmitShah) September 8, 2019

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राम जेठमलानी के निधन पर दुख प्रकट किया। उन्होंने उनके परिवार और स्नेहजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

Congress President, Smt Sonia Gandhi has extended condolences on the passing away of former union minister Shri Ram Jethmalani. She extended her condolences to his family and friends. — Congress (@INCIndia) September 8, 2019

केजरीवाल ने कहा- राम जेठमलानी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा।

Extremely saddened at the passing away of legendary lawyer Ram Jethmalani ji. An institution in himself, he shaped criminal law in post-independence India. His void would never be filled and his name will be written in golden words in legal history.



RIP Ram sir — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 8, 2019

रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘‘पूर्व कानून मंत्री के निधन का बहुत दुख है। वे हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता, ताकतवर जिरह और कानून की बेहतरीन समझ के लिए जाने जाएंगे।’’

Deeply condole the passing away of the veteran lawyer and former Law Minister Ram Jethmalani. His brilliance, eloquence, powerful advocacy and sound understanding of law will remain a worthy example in legal profession. My profound condolences. — Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) September 8, 2019

हाईप्रोफाइल मामलों लंबी फेहरिस्त

जेठमलानी ने जोधपुर जेल में बंद बलात्कार के आरोपी आसाराम केस, अरविंद केजरीवाल के लिए जेटली मानहानि केस, 2011 में राजीव गांधी के हत्यारे का केस, इंदिरा गांधी के हत्यारे का केस, जयललिता के लिए बेहिसाब प्रॉपर्टी केस, हर्षद मेहता और केतन पारेख का स्टॉक मार्केट घोटाला, मुंबई माफिया हाजी मस्तान का हवाला घोटाला, जेसिका लाल हत्‍याकांड में मनु शर्मा का केस लड़ा।



वे लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, अमित शाह, कनिमोझी, वाईएस जगमोहन रेड्डी, येदियुरप्पा, रामदेव और शिवसेना के लिए भी केस लड़े। इसके अलावा संसद हमले में फांसी की सजा पा चुके अफजल गुरु के वकील भी रहे।

राजनीति में लंबा करियर

जेठमलानी 1971 और 1977 में भाजपा-शिवसेना के समर्थन से मुंबई से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद चुने गए। बाद में 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंदीय कानून मंत्री और 1998 में शहरी विकास मंत्री रहे। एक विवादित बयान के चलते उन्हें भाजपा से बाहर कर दिया गया। इसके बाद जेठमलानी ने वाजपेयी के खिलाफ लखनऊ सीट से 2004 में निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा। हालांकि वे चुनाव हार गए।

जेठमलानी फिर भाजपा में शामिल हुए और पार्टी ने उन्हें 2010 में राजस्थान से राज्यसभा भेजा। लेकिन पार्टी के खिलाफ लगातार बयान देने पर उन्हें नवंबर 2012 में 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। 2016 में लालू यादव की पार्टी ने उन्हें फिर से राज्यसभा का मेंबर बनाया।

17 साल की उम्र में एलएलबी की डिग्री ली

जेठमलानी का जन्म 14 सितंबर 1923 में पाकिस्‍तान के शिकारपुर में हुआ था। उन्होंने 13 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास की और 17 साल की उम्र में ही एलएलबी की डिग्री हासिल कर ली थी। कोर्ट में प्रैक्टिस से पहले सिंध प्रांत में कुछ दिन तक बतौर प्रोफेसर भी काम किया। उनके परिवार में उनका एक बेटा महेश और एक बेटी रानी है। महेश भी एक प्रसिद्ध वकील हैं।

जेठमलानी के नाम कई पुरस्कार

जेठमलानी इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट अवॉर्ड, वर्ल्ड पीस थ्रू लॉ अवॉर्ड, फिलीपींस में 1977 में ह्यूमन राइट अवॉर्ड से नवाजे गए।

2017 में रिटायरमेंट की घोषणा के बाद राम जेठमलानी ने भास्कर संवाददाता पवन कुमार से बातचीत की थी बातचीत के अंश-

सवाल: कहा जाता है जेठमलानी के लिए जज को भी तैयारी करके आना पड़ता है। आपके लिए सबसे टफ कौन रहे?

जेठमलानी: कोई जज नहीं मिला, जिसके सामने मैं नर्वस हुआ। मैंने हर केस में जी-जान से मेहनत की है। हां, ऐसा बहुत बार हुआ, जब मेरे तर्कों की वजह से जज जरूर नर्वस हुए। पर वे भी सम्मान करते हैं।

सवाल: आपने आसाराम, अफजल गुरु, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के हत्यारे जैसे लोगों की पैरवी की। क्यों?

जेठमलानी: वकील का काम है केस लड़ना। अच्छे-बुरे के आधार पर केस चुनना वकालत के सिद्धांतों के खिलाफ है। मैं केस लेते समय देखता हूं कि मेरे पास आने वाले व्यक्ति के खिलाफ कितने फर्जी गवाह तैयार किए गए हैं। छवि मायने नहीं रखती।

सवाल: खिलाड़ियों के संन्यास होते रहे हैं, किसी वकील का शायद पहली बार होगा। क्या पब्लिसिटी के लिए?

जेठमलानी: जिस मुकाम पर हूं, वहां और क्या पब्लिसिटी चाहिए? एक हफ्ते पहले भी जस्टिस कुरियन जोसेफ के सामने कहा था कि ये मेरा आखिरी केस है। शनिवार को वही बात दोहराई।

सवाल: राम जेठमलानी किसके जैसा बनना चाहते थे?

जेठमलानी: 76 साल में बहुत से अच्छे और सम्मान देने योग्य लोग मिले। पर उनमें से कोई उस कसौटी पर खरा नहीं उतरा, जिसे मैं अपना आदर्श मान सकूं।

सवाल: कौन-सा केस आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल रहा?

जेठमलामी: पहला केस अपने अधिकारों के लिए लड़ा था। मैं रिफ्यूजी था, पाकिस्तान से आया था। उस समय महाराष्ट्र की मोरारजी सरकार ने बाम्बे रिफ्यूजी एक्ट पास किया। उसमें रिफ्यूजियों को अपराधियों के तौर पर ट्रीट किए जाने की बात कही गई थी। इसके कारण रिफ्यूजियों को एक कॉलोनी से निकाल कर दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट किया जाने लगा। इसे मैंने चुनौती दी और जीता भी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया था।

सवाल: क्या यह आपकी पहली कानूनी लड़ाई थी?

जेठमलानी: नहीं। आजादी से पहले मैंने 17 साल की उम्र में वकालत की डिग्री हासिल कर ली। पर बार काउंसिल से 21 साल की उम्र से पहले वकालत का लाइसेंस नहीं मिल सकता था। मैं कराची के चीफ जस्टिस से मिला। उन्हें बताया कि मुझ पर यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि मुझे 17 साल की उम्र में डिग्री का अधिकार देते हुए यह नियम नहीं था। चीफ जस्टिस माने। बार काउंसिल को लाइसेंस देने को कहा। मुझे 18 साल की उम्र में ही वकालत का लाइसेंस मिल गया था।

सवाल: आपने अब तक कितने केस लड़े हैं? कोई ऐसा कोर्ट जहां आप न गए हों?

जेठमलानी: लाखों लड़े, पर रिकॉर्ड बनाने के लिए कभी गिना नहीं। शुरू में केसों का ब्यौरा रखता था। फिर छोड़ दिया। देश में शायद ही ऐसा कोई हाईकोर्ट होगा, जहां मैं नहीं गया।

सवाल: पेशे में कोई बात जो निराश करती हो?

जेठमलानी: हां, कई बार मैं तैयारी करके जिरह के लिए पहुंचा और मुवक्किल कान में आकर कहता है कि वकील साहब जिरह मत कीजिएगा। हमारा समझौता हो गया है। ऐसे लोगों से सख्त चिढ़ है। समझौता ही करना होता है तो वकील क्यों हायर करते हैं?

सवाल: राजनीति में आप अपनी ही पार्टी के विपक्ष बने रहे। नेता नहीं बन सके...

जेठमलानी: राजनीति में धूर्त (क्रूक्स) लोग ज्यादा हैं। कांग्रेस में भी और भाजपा में भी। इसलिए अक्सर टकराव होता रहा। मेरा मकसद राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करना है।

सवाल: आपके जीवन में कोई ऐसा पहलू है, जिसे ज्यादातर लोग न जानते हों?

जेठमलानी: मैं कोई भी काम छिपा कर नहीं करता। मेरा जीवन खुली किताब है। ऐसे में मेरा ऐसा कोई पहलू नहीं है, जिसे लोग न जानते हों।