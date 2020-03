दर्शकों की डिमांड के बाद सरकार ने शनिवार से रामायण और महाभारत का प्रसारण शुरू किया

दैनिक भास्कर Mar 28, 2020, 12:19 PM IST

सोशल मीडिया डेस्क. दर्शकों की भारी मांग के बाद दूरदर्शन पर शनिवार से रामायण का प्रसारण शुरू हो गया। रामानंद सागर के निर्देशन में बनी रामायण का प्रसारण शुरू करने के लिए सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार मांग कर रहे थे। सरकार ने रामायण के साथ ही बीआर चोपड़ा द्वारा निर्देशित महाभारत का प्रसारण भी शुरू कर दिया है।

शनिवार को प्रसारण के बाद से ही ट्विटर पर रामायण ट्रेंड हो रही है। #Ramayan पर सुबह 11.40 बजे तक 65 हजार से ज्यादा यूजर्स ट्वीट्स कर चुके हैं। रामायण के चलते डीडी नेशनल भी ट्रेंड में आ गया। सुबह साढ़े ग्यारह बजे तक #DDNational हैशटैग के साथ ही दूरदर्शन टॉप-3 में ट्रेंड करते रहा। इस पर 6703 ट्वीट्स आ चुके थे। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने रामायण देखते हुए परिवार के साथ वाली फोटोज शेयर की। किसी यूजर ने प्रसारण के लिए पीएम का शुक्रिया किया तो किसी ने टीवी के स्क्रीनशॉट शेयर किए। देखिए सोशल मीडिया पर कैसा रहा यूजर्स का रिएक्शन।

ट्विटर पर एक नंबर पर ट्रेंड कर रही रामायण

ट्विटर पर टॉप-5 ट्रेंड

यूजर्स परिवार के साथ शेयर कर रहे फोटोज

Full attendance infront of the TV @ 9am. We are re-living our childhood (I was 7 years old and my parents bought a Bush TV for me to see this show)... my kids might never understand but I’m happy they are watching with me. #Ramayan @DDNational pic.twitter.com/pYIM7zj4wD — Shweta Shalini (@shweta_shalini) March 28, 2020

Remembered waching Ramayana with whole family and neighbours who didn't have TV also used to gather. TV room used to get full. Never seen such excitement for any serial those days.#Nostalgic #Ramayan #Doordarshan pic.twitter.com/qSj9zkL3hj — Aman Gautam (@aman_gautam1) March 28, 2020

Taking me back to childhood. #Ramayan and #Mahabharat on @DDNational with the entire family! This was our routine weekend plan. 😍 so glad it’s restarted, great way for kids to learn Indian Mythology. pic.twitter.com/ZFc4X0oTFl — Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) March 28, 2020

केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर की भी महाभारत देखते हुए फोटो सोशल मीडिया पर आई।