Dainik Bhaskar Jul 30, 2019, 01:16 PM IST

नई दिल्ली. आयकर विभाग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के 254 करोड़ रु. के बेनामी शेयर को जब्त किया। आयकर अधिकारी ने बताया कि बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट के तहत रतुल के नाम पर बेनामी शेयर को जब्त करने का प्रोविजनल ऑर्डर जारी किया गया था।

Sources:Delhi Benami Prohibition Unit of I-T Dept has provisionally attached Non-Cumulative Compulsory Convertible Preference Shares (CCPS)/Equity Shares amounting to Rs 254 Cr related to Ratul Puri Group of companies.CCPS was received as FDI investment by Optima Infra Pvt Ltd pic.twitter.com/MGMABMKdko

उन्होंने बताया कि यह राशि ऑप्टिमा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. में एफडीआई निवेश के जरिए हासिल हुई। एक अन्य कंपनी एचईपीसीएल के नाम पर उन्होंने सौर पैनल आयात करने के लिए ज्यादा चालान बनाए और उसके जरिए 254 करोड़ कमाए। यह रतुल की एक शेल कंपनी है, जिसका संचालन दुबई में राजीव सक्सेना करता था। वह भी इस अगस्ता वेस्टलैंड (हेलिकॉप्टर) घोटाले का आरोपी है और ईडी की गिरफ्त में है।

Correction: As per sources, investment Rs 254Cr were generated through over-invoicing of imports of solar panel by another group company namely HEPCL facilitated through shell companies of a Dubai based operator who's an accused in VVIPChopper scam(original tweet will be deleted) https://t.co/lKp8rKYW83