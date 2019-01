भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद रवि शास्त्री का बयान - सचिन को गुस्सा होते देखा है लेकिन धोनी को नहीं

नेशनल डेस्क. मेलबर्न में भारत ने के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की। टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में द्विपक्षीय सीरीज में जीत हासिल की। 230 रनों का पीछा करते हुए धोनी ने 87 रन बनाए। धोनी के खेलने की तारीफ करते हुए कोच ने कहा कि 'वह लीजैंड हैं। वो हमारे महान क्रिकेटरों में से एक हैं। मैंने किसी इंसान को इतना शांत नहीं देखा। मैने कई बार सचिन को नाराज होते देखा है लेकिन इन्हें नहीं।'

40 साल में एक बार आता है ऐसा खिलाड़ी : रवि शास्त्री ने डेली टेलिग्राफ को दिए इंटरव्यू में कहा कि 'ऐसे खिलाड़ी 30 या 40 साल में एक बार आते हैं। मैं भारतीयों से यही कहता हूं, जब तक वह खेल रहा है, उसका मजा लो। वह संन्यास ले लेंगे तो ऐसा खालीपन पैदा होगा जिसे भरना मुश्किल होगा।'

टीम के लिए सबसे ज्यादा कमिटेड कौन है : जीत के बाद ने धोनी की तारीफ करते हुए कहा कि 'धोनी से ज्यादा कमिटेड टीम के लिए कोई नहीं है। धोनी को अपना वक्त मिलना चाहिए।'

