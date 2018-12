सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मोदी की ये फोटो, लोगों ने उड़ाया मजाक- कैमरे के लिए खाली ट्रेन के आगे भी हाथ हिला रहे PM

नेशनल डेस्क. प्रधानमंत्री की असम में बोगीबील ब्रिज के उद्घान के वक्त की एक फोटो वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग इस फोटो को लेकर पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं कि मोदी सिर्फ कैमरे के लिए खाली ट्रेन के साथ हाथ हिला रहे हैं। हालांकि, जब इसी सच्चाई का पता लगाया गया तो ये दावा गलत साबित हुआ। मोदी जिस ट्रेन को हाथ दिखा रहे थे वो पैसेंजर्स से भरी थी और ये पैसेंजर्स 25 दिसबंर को इस ब्रिज के पहले सफर पर जा रहे थे।

खाली ट्रेन के सामने हाथ हिलाने का दावा

- सोशल मीडिया यूजर्स ने एएनआई की ओर से जारी की गई बोगीबली ब्रिज के उद्घाटन की एक फोटो शेयर की। इसे 'फेकू एक्सप्रेस' और गर्वंमेंट वायरल न्यूज जैसे एफबी पेज पर शेयर किया गया।

- इसे शेयर करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि इस फोटो में पीएम कैमरे में पोज देने के लिए खाली ट्रेन के सामने हाथ हिला रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन बृजेश कलप्पा ने भी मोदी की इस फोटो का मजाक उड़ाया।

- फेसबुक पेज 'फेकु एक्सप्रेस' पर इस फोटो को 11 हजार बार शेयर किया गया। वहीं, इसके 13 सेकंड के वीडियो में पीएम नए रोड ब्रिज पर टहलते और नए रेलवे ब्रिज पर खड़ी ट्रेन को हाथ दिखाते नजर आ रहे हैं, जो खाली नजर आ रही है।

इन फोटोज में सामने आई सच्चाई

- इस फोटो के सामने आने के बाद बीजेपी की असम यूनिट ने फोटो की सच्चाई दिखाने की कोशश की। उन्होंने पीएम मोदी की सीएम सर्बनंदा सोनोवल और गवर्नर जगदीश मुक्खी के साथ बोगीबील ब्रिज पर पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाती फोटो ट्वीट की। इन फोटोज में ट्रेन के अंदर पैसेंजर भी दिखाई दे रहे हैं।

Hon'ble PM Sri Narendra Modi along with Assam Governor Prof.Jagdish Mukhi,CM Hon'ble Sri Sarbananda Sonowal, Minister Dr Himanta Biswa Sarma,MoS of Indian Railway Hon'ble Sri Rajen Gohain flagging off the first passenger train passing through Bogibeel Bridge.@RanjeetkrDass pic.twitter.com/UOvRlSSV8i