महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्विटर के जरिए शहीदों के परिवारों के लिए फंड जुटाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 50 लाख लोग 10-10 रुपए भी देंगे तो 5 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। उन्होंने ट्विटर के जरिए bharatkeveer.gov.in वेबसाइट का लिंक भी दिया है। जिसके जरिए मदद दी जा सकती है। हालांकि, यह वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रही है। भारी ट्रैफिक इसकी वजह हो सकती है।

We’re all filled with rage over #Pulwama. Action is better than rage. I urge you to donate to the martyrs’ families at this site.The site may have temporarily crashed which means we’re all determined to act. If just 50L people give ₹10 each that’s ₹5Cr https://t.co/aD4W1oUFWT