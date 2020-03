दैनिक भास्कर Mar 30, 2020, 11:30 PM IST

नई दिल्ली. कोरोनावायरस से निपटने के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। दो दिन पहले रतन टाटा के एक हजार 500 करोड़ रुपये डोनेट करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी सोमवार को पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपये देने का ऐलान कर दिया। इंडस्ट्री की तरफ से 5-5 करोड़ रुपये महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री राहत कोष में भी दिए जाएेंगे। रिलायंस ने ट्वीट करके यह जानकारी दी।

देश में सबसे पहले शनिवार को रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट की तरफ से 500 करोड़ देने का ऐलान किया था। इसके बाद टाटा ग्रुप की तरफ से भी एक हजार करोड़ रुपए की मदद की जानकारी दी गई थी। कोरोनावायरस से निपटने के लिए पीएम केयर फंड में आनंद महिंद्रा, वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल सहित कई उद्योगपतियों ने दान दिया है।

रिलायंस पहले ही 5 तरीकों से मदद कर रही है

1. कोरोना के इलाज के लिए मुंबई में 100 बेड का अस्पताल दो हफ्तों में तैयार किया गया। इसका नाम कोविड-19 रखा गया।

2. इंडस्ट्री की तरफ से डॉक्टर और नर्स के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) तैयार करवाए जा रहे हैं।

3. 10 दिनों तक रोजाना पांच लाख लोगों को खाना मुहैया कराया जाएगा।

4. प्रतिदिन एक लाख मास्क तैयार किए जा रहे हैं।

5. इमरजेंसी वाहनों में फ्री ईंधन और डबल डेटा भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

Reliance Industries announces Rs 500 crore contribution to #PMCARES Fund In addition to its multi-pronged on-the-ground fight against Covid-19 #RIL #CoronaHaaregaIndiaJeetega pic.twitter.com/06Rsm4XLaX