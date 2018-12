Dainik Bhaskar Dec 15, 2018, 04:36 PM IST

नई दिल्ली. पाक उच्चायोग से 23 भारतीयों के पासपोर्ट गायब हो गए हैं। इन्होंने पाकिस्तान में धार्मिक यात्रा में जाने के लिए वीजा मांगा था। भारतीय विदेश मंत्रालय को भी पासपोर्ट गायब होने की रिपोर्ट मिली है। मंत्रालय ने उच्चायोग से इस मामले में जरूरी कार्यवाही करने के लिए कहा है। इन लोगों ने एजेंट के जरिए वीजा हासिल करने के लिए आवेदन दिया था।

Sources: MEA has received reports of passports of 23 Indians who had applied for Pakistan visa, going missing. They had reportedly applied for Pakistani visa for a religious visit, through an agent. MEA has written to the passport issuing authority to take necessary action